Freedom House: Россия превратила оккупированный Крым в информационное гетто

Как говорится в отчете, жители Крыма после оккупации украинского полуострова испытывают все больших и более тяжелых нарушений их прав - гражданских, политических и прав человека, пишет Радио Свобода.

Особенно страдают крымские татары - они, по данным «Фридом Хаус», страдают от нарушений имущественных прав и запугивания "независимых голосов" путем выборочного применения законодательства и применения физического насилия.

По данным отчета, Кремль пытается подавить сообщения о таких нарушениях и создает в Крыму «информационное гетто», оказывая давление на представителей местных и зарубежных средств информации.

Читайте такжеРешение аннексировать Крым принимал лично Путин - заместитель министра финансов РФПравозащитники также обращают внимание, что о многих из этих нарушений в Крыму не сообщалось на Западе, потому что внимание там сейчас приковано к войнена востоке Украины.

Россия оккупировала украинский Крым весной прошлого года, а затем по объявленным результатам проведенного там нелегального псевдореферендума объявила об аннексии этой части территории Украины. Мир не признал этой попытки аннексии, Генеральная ассамблея ООН объявила «результаты референдума» такими, что не имеют никаких юридических последствий.