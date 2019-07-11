Задержание крымских татар в Москве: МИД призвал усилить санкционное давление на Россию

Российская полиция сегодня задержала около полусотни крымских татар возле здания Верховного суда в Москве, которые вышли на мирную акцию поддержки соотечественников.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар возле здания Верховного Суда РФ в Москве.

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В заявлении, обнародованном на сайте ведомства напомнили, что задержанные вышли на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т. нз. «террористической организации».

«Вместе с вчерашним разгоном пикета крымских татар вблизи Кремля, сегодняшнее безосновательное задержание в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар по вытеснению крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова», – говорится в заявлении.

Отмечается, что само решение Верховного Суда РФ по апелляционной жалобе на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по «делу Хизб ут-Тахрир», которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными. Кроме того, решение в очередной раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в России.

«Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию – немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины», – подытожили в заявлении.

Напомним, российская полиция сегодня задержала около полусотни крымских татар возле здания Верховного суда в Москве, где сегодня рассматривалась апелляция на приговор четырем гражданам Украины с временно оккупированного Крыма, осужденным по обвинению в терроризме.

Вместе с тем, Верховный суд РФ сократил на три месяца сроки заключения фигурантам бахчисарайскогодела "Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Руслану Абильтарову, Рэмзи Меметову и Зеври Абсеитову.