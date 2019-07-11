В Москве задержаны 55 крымских татар (видео)

Сегодня Верховный суд России рассматривает апелляцию на приговор фигурантам бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Мамутова, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова.

Полиция задержала 55 крымских татар у здания Верховного суда в Москве, где сегодня рассматривается апелляция на приговор четырем граждан Украины из временно оккупированного Крыма, осужденных по обвинению в терроризме.

Как передает корреспондент УНИАН, задержаны люди, которые пришли к зданию суда и не смогли попасть на судебное заседание, поскольку их не пустили, мотивируя это отсутствием мест в зале.

На данный момент задержанных, по информации сотрудника полиции, везут в ОВД Мещанского района Москвы.

Сегодня Верховный суд России рассматривает апелляцию на приговор фигурантам бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Мамутова, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова.

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Осужденных не доставили в здание суда. Они принимают участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО в Ростове-на-Дону.

Адвокаты просят Верховный суд отменить решение Северо-Кавказского окружного военного суда, которым Мамутов, Абильтаров, Меметов и Абсеитов осуждены на сроки от 9 до 17 лет.

Военный суд вынес приговор на основании данных «секретного» свидетеля, а также экспертизы, проведенной людьми, не являющимися специалистами в сфере религии, в частности ислама. Обвинение базировалось исключительно на аудиозаписях, где осужденные обсуждают вопросы религии и политики.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

Сегодня возле здания Верховного суда в Москве активисты проводили акцию в поддержку крымских татар, многие активисты пришли в белых футболках с надписями: "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты с аналогичными надписями.