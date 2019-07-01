В ЦИК заявили об информационном давлении с целью дискредитации

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, соответствующие действия определенных лиц получат надлежащую оценку правоохранительных органов.

В Центральной избирательной комиссии заявили об информационном давлении на главу комиссии, ее членов и их семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Центризбиркома Татьяна Слипачук сказала на брифинге.

Читайте такжеЦИК заказала на 1,4 миллиона больше бюллетеней, чем для выборов президента

«Все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как председателя ЦИК, так и других членов комиссии, и даже их семей», - отметила глава ЦИК.

По ее словам, соответствующие информационные провокации направлены на дестабилизацию работы ЦИК и вызывание недоверия украинцев к комиссии и ее решениям.

Слипачук добавила, что материалы провокационного характера начали появляться и в СМИ, и подчеркнула, что заказчикам такого "медиакиллерства" не удастся спрятаться, а их действия получат надлежащую оценку правоохранительных органов.

Глава Центризбиркома также отметила, что определенные "околополитические деятели" пытались провести с ней нестандартные консультации с целью склонить ЦИК к определенному решению.

"Каждый член ЦИК руководствовался и будет руководствоваться принципами независимости и равноудаленности от любых политических партий. Никакое давление и провокации в отношении главы или членов ЦИК не повлияют на оценку партий и кандидатов, которую поставят им непосредственно избиратели в день голосования. Я бы хотела напомнить, что проведение демократических выборов в Украине - это наша главная профессиональная задача", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Однако после этого на исполнение решения суда внесла в избирательный бюллетень партию "Рух новых сил Михаила Саакашвили и еще нескольких кандидатов-мажоритарщиков.