ЦИК внесла в бюллетень партию Саакашвили

Партия Саакашвили будет в бюллетене под № 22.

Центральная избирательная комиссия под № 22 внесла в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании Центризбиркома, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Напоминается, что во исполнение решения Верховного суда и в соответствии с выводами этого суда ЦИК постановлением от 29 июня № 1382 зарегистрировала, в частности, кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

При таких обстоятельствах на время решения комиссией вопроса о регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список указанной политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе жеребьевка по определению номеров политических партий для размещения их названий в соответствующем избирательном бюллетене была проведена, а его форма, цвет и текст постановлением ЦИК от 26 июня № 1345 утверждены.

В то же время ситуация, сложившаяся в связи с выполнением указанного выше судебного решения, обусловливала необходимость внесения изменений в текст избирательного бюллетеня в части очередности размещения в нем названий партий.

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С целью обоснованного решения данного вопроса, а также выяснения мнения заинтересованных сторон по этому поводу сегодня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ОМИО и ОИО, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

Кроме того, участники совещания указывали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, за кандидатов в народные депутаты от которой избиратель может отдать свой голос. Поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажению волеизъявления.

При рассмотрении этого вопроса комиссия также отметила, что избирательный закон устанавливает прекращающий срок для проведения указанной жеребьевки, а именно - до утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (на нынешних внеочередных выборах народных депутатов Украины - не позднее 26 июня 2019 года включительно), но не предусматривает возможности ее возобновления.

Учитывая указанное, комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов позиции относительно партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 без проведения жеребьевки.

При этом ЦИК отметила, что это позволит обеспечить полноценную реализацию указанной политической партией, а также кандидатами в народные депутаты, включенными в ее избирательный список, прав и возможностей участия в избирательном процессе. А также не нарушать прав и интересов политических партий, кандидатов в народные депутаты от которых зарегистрированы в ОМИО и других субъектов и участников избирательного процесса.

Учитывая изложенное, комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 26 июня № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", изложив приложения к нему в новой редакции.

Как сообщал УНИАН, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от "Движения новых сил". В ЦИК объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, поэтому рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "ДНС" вопросов, связанных с участием партии в выборах, не могло быть осуществлено.

25 июня Шестой апелляционный админсуд Киева отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

29 июня Верховный суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах.

29 июня ЦИК во исполнение решения Верховного суда зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе и 9 - в одномандатных от партии "Движение новых сил".