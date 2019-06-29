Путин: освобождение моряков не увязывалось с возвращением России в ПАСЕ, их могут обменять на россиян

По словам российского президента, «нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться».

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение украинских военнопленных моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, они могут быть обменены на граждан РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

В частности, его спросили, увязывалось ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ и действительно ли министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение России освободить украинских военных прямо сейчас.

Читайте такжеПутин заявил, что "нормандский формат" будет использоваться, но сначала будет встреча "вдвоем или втроем"

«Нет, причем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии (Руслан Хомчак - УНИАН) подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что эта была провокация с их стороны», - сказал Путин.

По его словам, «в спокойном рабочем режиме этот вопрос решим». «У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине», - добавил Путин.

По его словам, моряки исполняли приказ и Россия отдает себе в этом отчет, но, тем не менее, они нарушили российский закон. «Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», - подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.