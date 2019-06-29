Трамп сделал приоритетным вопрос освобождения украинских моряков – Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).
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"Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина - УНИАН). Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась", - сказал Путин.
"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут.
В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С американской стороны участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.