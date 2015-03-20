Депутаты разошлись на двухнедельные каникулы

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Парубий призвал коллег к эффективной работе для наработки совершенных законопроектов.

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С 30 марта по 3 апреля, сообщил он, будет происходить работа народных депутатов с избирателями.

Напомним, сегодня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушала информацию об обеспечении энергетическими ресурсами национальной экономики и формирование тарифов для потребителей.