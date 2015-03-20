Депутаты разошлись на двухнедельные каникулы
13:48, 20 марта 2015Политика
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Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады и напомнил, что следующее пленарное заседание состоится 7 апреля.
С 30 марта по 3 апреля будет проходить работа депутатов с избирателями / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Парубий призвал коллег к эффективной работе для наработки совершенных законопроектов.
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С 30 марта по 3 апреля, сообщил он, будет происходить работа народных депутатов с избирателями.
Напомним, сегодня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушала информацию об обеспечении энергетическими ресурсами национальной экономики и формирование тарифов для потребителей.
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