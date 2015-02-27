ОБСЕ надеется увидеть больше отведенного вооружения

«Мы не знаем, как долго это будет продолжаться, пока мы не можем спекулировать относительно этого. Но мы здесь с утра и готовы оставаться дольше. Мы ожидаем увидеть больше отвода вооружений в течение следующих дней», - сказала Ґаґнон в пятницу, 27 февраля, возле Артемовска, пишет Радио Свобода.

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Представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев, который вместе с Ґаґнон общался журналистами подчеркнул, что украинская сторона заинтересована, чтобы процесс отвода тяжелых вооружений на Донбассе был максимально быстрым.

«Этот процесс свидетельствует о том, что, во-первых, мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на востоке Украины была в максимально короткие сроки приведена в порядок, стабилизирована, а во-вторых, мы понимаем, что только благодаря отводу вооружения и военной техники мы сможем обеспечить мир и спокойствие в регионе», - отметил Селезнев.

26 февраля в зоне АТО украинские военные начали отводить тяжелое вооружение. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные готовы вернуть тяжелую технику на прежние позиции в случае обострения конфликта на Донбассе.

24 февраля в группировке «ДНР» заявили, что с 09:00 вторника начали отвод тяжелого вооружения в соответствии с минскими договоренностями. Зато спикер АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики осуществляют передислокацию и перегруппировку своих сил на других направлениях, заявляя о якобы отводе тяжелого вооружения.

В ОБСЕ заявили, что стороны конфликта на Донбассе до сих пор не предоставили информации об их тяжелом вооружении и планах его отвода.

Отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на Донбассе предусмотрен минскими договоренностями. Об этом договорились лидеры Украины, России, Германии и Франции. Минские соглашения подписали также пророссийские сепаратисты.