В плен боевиков под Дебальцево попали 110 военных - Генштаб

В плен боевиков в районе Дебальцево попали 110 военнослужащих, неизвестна судьба 31 военнослужащего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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«По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня в плену боевиков находятся 110 украинских военнослужащих. Из пропавших 82 военнослужащих сейчас установлена судьба 51, то есть судьба 31 военнослужащего сегодня неизвестна. Но продолжаются работы по поиску и установлению их местонахождения», - сказал Селезнев.