Луценко оправдывает контрабандные детали из РФ: это "железо" успешно проявило себя на войне

25 февраля проект "Наші гроші" обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО причастен к схеме масштабного хищения средств оборонного сектора.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе «Кузница на Рыбальском» получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге в Киеве.

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«За прошлый год по поручению военной прокуратуры ГФС провела дополнительную проверку всех контрагентов данного предприятия – ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Ренал» и установила следующее: действительно предприятия военного комплекса, а также «Кузница на Рыбальском», которые готовили определенные изделия для предприятий обороны , получали от ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Ренал» продукцию в основном происхождения из страны-агрессора, которая была доставлена в неустановленный следствием способ», - заявил он.

По словам Луценко, в ходе всех проверок было подтверждено, что это были изделия, а не воздух. «Железо было поставлено на предприятия ОПК. Это железо было успешно использовано при ремонте военной техники и успешно ведет себя в зоне военных действий в ходе украинского-российской войны», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.