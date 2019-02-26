Скандал с обворовыванием армии: первый заместитель секретаря СНБО Гладковский отстранен от занимаемой должности

После коррупционного скандала со своим окружением Порошенко был вынужден отстранить Гладковского от исполнения обязанностей.

Президент Украины Петр Порошенко отстранил Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования», - отметил он.

Согласно информации Цеголко, Порошенко требует от правоохранительных органов срочно проверить информацию, изложенную в журналистской программе «Наши деньги» для опровержения либо подтверждения обнародованного.

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Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».