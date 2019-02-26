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Скандал с обворовыванием армии: первый заместитель секретаря СНБО Гладковский отстранен от занимаемой должности

14:00, 26 февраля 2019
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отстранил Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования», - отметил он.

Согласно информации Цеголко, Порошенко требует от правоохранительных органов срочно проверить информацию, изложенную в журналистской программе «Наши деньги» для опровержения либо подтверждения обнародованного.

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Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

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Теги: #СНБО#Гладковский