Береза: скандал в США с фотографиями из Грузии инспирирован Россией

Он считает, что скандал с ложными фотографиями, которые должны доказывать российское присутствие на Донбассе, инсценирован в США россиянами.

"Это было два месяца назад", - сказал Береза Украинской правде.

"Эту новость опубликовал желтый интернет-ресурс. В New York Times ничего не было, это было два месяца назад. Это опубликовал один интернет-ресурс, при том желтый", - отметил он, хотя The New York Times уже тоже написала, что среди снимков, которые украинская делегация передавала сенатору, было фото времен войны в Грузии.

"А вообще у меня есть расследование США в отношении этого", - добавил депутат от "Народного фронта".

Читайте такжеТеррористы "прокололись", выдав в эфире сепаратистского канала украденные в Крыму "Грады" за технику ВСУВ конце концов, Береза сказал, что передал сенатору фотографии только украинского конфликта, - а что сенатор показывал в феврале, он не знает.

Депутат также сказал, что передавал сенатору фотографии не непосредственно он: Джорджтаунский университет попросил фотографии.

"Я думаю, что вас ввели в заблуждение. Это информационная война со стороны России. Лучше всего, сначала спросите у сенатора, который якобы обиделся", - сказал Береза.

Он подчеркнул, что среди участников украинской делегации тогда был военный эксперт Анатолий Дробаха.

"У него есть перечень и оригиналы всех фотографий, среди них нет фотографий из Грузии. Спросите у сенатора", - добавил Береза.

"Фотографии, которые мы предоставляли, были связаны с Иловайском, Мариуполем и Донецким аэропортом. Вы спросите у сенатора", - подчеркнул он.

Жена депутата и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко Наталья, которая работает с прессой, сказала УП, фотографии американскому сенатору предоставил Юрий Береза: "Это была лично его инициатива и инициатива его штаба".

Еще один участник делегации от депутатско-комбатського корпуса Андрей Тетерук (батальон "Миротворец", фракция "Народного фронта") отказался комментировать эту ситуацию по телефону.

Как известно, в США набирает обороты скандал вокруг передачи украинскими комбатами фото времен войны в Грузии в качестве доказательства военного присутствия России в Украине.

Издание BuzzFeed также опубликовало список членов украинской делегации, которые, по утверждению пресс-офиса Инхофа, предоставляли в декабре фотографии сенатор как высокопоставленному члену комитета Сената по вооруженным силам.

Список членов делегации, которые передали сенатору фотографии с Донбасса

Представитель Инхофа говорил, что делегация с участием профессора Университета Джорджтауна Филлипа Карбера предоставила изображения в печатном формате, но их отсканировали и с помощью Google обнаружили, что фотография была сделана в 2008 году в Грузии.