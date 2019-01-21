На научном небосклоне России – да воссияет новое кадило!

Номинирование патриарха Русской православной церкви Кирилла на звание почетного профессора Российской академии наук – это то, что нужно было сделать очень давно. Не слишком ли долго тянут патриарха за хвост православные академики?

Вопрос не праздный. «Просрал украинский приход – поднимет и российскую науку», - считает ведущий русский поэт-гиперзвуковик Малофеев-Кончаловский. «Он большой популяризатор науки, - вторит ему спикер РАН Светлана Попова. - Как говорил Эйнштейн, теория относительности свидетельствует о гениальности Творца, так что в этом смысле нет никаких противоречий».

Под Творцом буржуазный физик, конечно же, подразумевал патриарха Кирилла. Именно Кирилл был духовником и научным руководителем лауреата Нобелевской премии 1978 года Петра Капицы – изобретателя смертоносной капицы, новейшего гиперсветового оружия России, документальный мультипликационный фильм о котором будет продемонстрирован в ближайшем послании Владимира Путина к Государственной думе. Не даром так противятся профессорскому служению просвещенного патриарха - убежденного врага электрических гаджетов - научные мракобесы Запада и их национал-предательская колонна, в том числе и в РАН, ведь электричество придумал Антихрист; осознает ли это Макаревич, когда играет на своей электрогитаре? Еще как осознает!

Чего греха таить, спецоперация ЦРУ по отделению православия от российской науки слишком затянулась

Чего греха таить, спецоперация ЦРУ по отделению православия от российской науки слишком затянулась. Как результат, буквально в этом месяце, в ночь перед истинным Рождеством, на богомерзкой выставке CES 2019 электрическая Тесла, которой управлял чортопилот, сдула с ног, проезжая мимо, суперсовременного русского робота Promobot. Promobot упал, и стал ему со святыми упокой без возможности ремонта, потому что карлик Иван, который находился внутри робота и, как позже выяснилось, украдкой в это время бухал, разбил затылок об американский поребрик и умер. Но благая весть пришла из Российской академии наук – на вакантное место карлика уже назначен смышленый непьющий протодиакон, и это только первые шаги доброй воли номинанта Кирилла на научном поприще!

Нынче лучшие ученые России - патриарх Кирилл и лозоходец Рогозин - уже запускают на орбиту систему воображаемых спутников «Государево око», от которых не укроется ни одно преднамеренное воздействие

Буквально на прошлой неделе «Роскосмос» признал, что не знает, почему у него ломаются собственные спутники: «Мы говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, а на самом деле бес его знает, чаво оно там случилося», - но все это было до появления на орбите русской науки патриарха Кирилла. Нынче лучшие ученые России - патриарх Кирилл и лозоходец Рогозин уже запускают на орбиту систему воображаемых спутников «Государево око», от которых не укроется ни одно преднамеренное воздействие; на очереди отказ от названия воображаемого космического корабля «Федерация» и переименование его в нечто «более приемлемое». В предварительном конкурсе лидируют «Государева п…я» и «Раб божий Гастелло», анонсировано использование многоступенчатого кадила и святой воды в качестве ракетного топлива.

Говорят, что по последнему пункту у Кирилла с Рогозиным случился первый серьезный научный спор, незаметно переросший в коллоквиум, однако после того, как Кирилл посулил, что специально обученный монах, обитающий в келье разгонного блока, будет превращать использованное горючее в водку, Рогозин приободрился и в качестве ответной уступки пообещал, что его веселые аватары построят на Луне «необитаемый, но посещаемый» православный храм. Кирилл потребовал, чтобы перед этим аватары прошли по спутнику Земли первым крестным луноходом. Рогозин с радостью согласился, но выторговал, чтобы не менее половины аватаров, участвующих в луноходе, несли портреты акции «Бессмертный полк».

От перспектив, открывающихся перед православной наукой, захватывает дух. На академическом небосклоне России пытается взойти новое, доселе невиданное кадило, но пятая колонна РАН по заказу заокеанских кукловодов продолжает совать палки в колеса неумолимого прогресса. Пришло время судить академиков-вредителей. Поклонская, вставай!

Всех желающих помочь украинской армии ликвидировать произведения православной российской науки, заблудившиеся на украинском Донбассе, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ