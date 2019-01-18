В России хотят создать спутниковую систему слежения "Государево око"

Спутники позволят мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.

Роскосмос предложил создать систему спутников зондирования Земли под названием "Государево око".

Об этом в пятницу, 18 января, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

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По его словам, спутники позволят мониторить динамику изменения всех процессов на Земле.

"Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. После успешного запуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле", - отметил Рогозин.