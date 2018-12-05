Порошенко назвал дату объединительного собора украинских церквей

Участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви.

15 декабря состоится объединительный собор об украинской автокефалии.

Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви. Избранному предстоятелю будет вручен Томос об автокефалии.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

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Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.