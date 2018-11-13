Порошенко в "Украинском доме" провел встречу с представителями УПЦ МП

Сегодня УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники. Отмечается, что встреча проходила в "Украинском доме".

По информации "Религиозной правды", на встречу с Порошенко прибыли три архиерея УПЦ МП: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбынко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Ранее сегодня, 13 ноября, должна состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом".

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В то же время епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода, который принял решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев.

По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории.

Также 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Собор епископов УПЦ МП считает, что решение священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «является недействительными и такими, что не имеет никакой канонической силы».

Кроме того, собор епископов УПЦ МП заявил о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.