Епископы УПЦ МП вместо встречи с Порошенко собрались на собор - Киевская патриархия

По убеждению представителя УПЦ КП Евстратия Зори, этот собор - просто метод удерживать епископов в Лавре и не дать им возможности самостоятельно поехать на встречу к президенту.

На время запланированной с главой Украинского государства Петром Порошенко встречи руководство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) созвало Архиерейский собор в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

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Об этом пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря сообщил на своей странице в Facebook. «Не надо забывать, что Россия воюет против Украины, а потому глава государства должен находиться под особой охраной. Так что его приоритет - определять место для проведения встречи», - отметил он.

Заря заметил, что уже состоялись встречи Порошенко с епископатом Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Поэтому встреча с епископатом УПЦ МП - «логическое продолжение этого ряда».

«Проведение встречи не на территории Лавры предусматривалось как основная возможность. Однако связанный с депутатом Новинским (народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский - УНИАН) канцлер МПвУ митр. Антоний Паканич специально рассылает приглашения на встречу В ЛАВРЕ, хотя это место на момент рассылки письма НЕ БЫЛО СОГЛАСОВАНО, чтобы заставить Главу государства следовать их условиям. Соответствующее письмо «сливается» в СМИ», - сообщил Зоря и добавил, что при таких условиях вопрос о месте проведения встречи становится все более принципиальным.

«Видя, что Президента не смогли заставить, руководители Митрополии решили на время, когда должна была начаться встреча епископата МПвУ с Петром Порошенко в Украинском доме - объявляют проведения Собора епископов», - отметил Зоря.

При этом он заметил, что проведение этого собора не анонсировалось.

«Выглядит так, что единственная причина внезапного созыва Собора - то, что по Уставу участие в нем для архиереев обязательна. Поэтому Собор - просто метод удерживать епископов в Лавре и не дать им возможности самостоятельно поехать к Президенту», - убежден Зоря.

По его словам, ситуация находится в развитии, и чем она завершится, можно будет сказать только со временем.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня архиепископ Зоря на своей странице в Facebook написал, что в 14.00 в Украинском доме должна была бы начаться встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата. Однако приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в актовом зале Киево-Печерской Лавры.

Он добавил, что с утра был созван синод УПЦ МП с очевидным намеком - «кто из архиереев не подчинится распоряжению митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности».

В свою очередь информированный источник УНИАН из церковных кругов заявил, что представители Администрации президента продолжают контакты с УПЦ МП относительно запланированной встречи Порошенко с епископатом.

Вообще закрытое для прессы мероприятие планировалось в формате круглого стола.