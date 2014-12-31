Американский режиссер снимает фильм, как "неонацисты" и ЦРУ выгнали Януковича из Украины

Режиссер даже пообщался с Януковичем в Москве, и после четырех часов интервью увидел "следы ЦРУ" в событиях на Майдане, пишет ТСН.

Как сообщил Стоун на своей странице в Facebook, новое англоязычное документальное кино заказали ему украинцы, правда фамилий заказчиков режиссер не называет.

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Судя по сообщению в соцсети, в своем фильме режиссер будет руководствоваться только мнением экс-президента и некоторых представителей силовых органов того времени".

По словам Стоуна, а скорее Януковича, в убийствах на Майдане виноваты "сторонние элементы", которые были введены в центр Киева при содействии Запада.

"Есть много свидетелей, включая Януковича и представителей силовых органов, которые считают, что эти иностранные элементы были введены прозападными группировками - не без вмешательства ЦРУ", - написал Стоун.

Кроме того, режиссер обвиняет "радикалов-неонацистов" в изгнании Януковича и многочисленных покушениях на него на пути его бегства.