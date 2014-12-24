Один из лидеров боевиков "ЛНР" заявил, что им осталось существовать 15 дней

Такое заявление сделал во время интернет-конференции "Стаханов-Симферополь" лидер стахановских боевиков Павел Дремов, передает informator.lg.ua.

Читайте такжеМедведев распорядился предоставлять госпомощь "ДНР" и "ЛНР"

По его утверждению, во всей "ЛНР" заканчиваются запасы продовольствия. "То, что есть, мы сейчас будем доедать. Когда все это доедим, положение наступит катастрофическое", - отметил Павел Дремов. Также он заявил, что большие надежды они возлагают на гуманитарную помощь из Крыма и России.

Ранее сообщалось, что в соседнем Первомайске местные "казаки" разворовали продовольственные пайки, присланные из России и предназначенные для местных жителей.