Россия отправила полупустые грузовики "гумконвоя" - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте такжеВ составе вчерашнего "гумконвоя" РФ было 16 бензовозов – ОБСЕ

"Этот так называемый десятый «гуманитарный конвой» очень быстро вернулся на территорию России. Мы уже посчитали, что на разгрузку грузовиков у них уходило 2 минуты 22 секунды. Это невозможно. Наверное, «гуманитарный конвой» было отправлен, но загрузить его забыли", - сказал Лысенко.

Справка УНИАН. Первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.

21 декабря более 180 грузовиков десятого российского «гумконвоя» прибыли в Донецк и Луганск.

«В целом на Донбасс доставлено свыше 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи. Среди грузов не только продукты питания, стройматериалы и медикаменты, но и новогодние подарки. Это уже десятая по счету колонна с гуманитарной помощью для Донбасса. Предыдущие девять доставили с середины августа около 12 тыс. тонн гуманитарных грузов», - сообщало МЧС России.

22 декабря представители Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявили, что 21 декабря зафиксировали 16 бензовозов с российского конвоя.

В СНБО заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «есть только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.