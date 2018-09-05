Суд дал разрешение на доступ к информации из телефона еще одной журналистки

Она отметила, что решение суда относительно информации с ее телефона – аналогичное тому, которое есть по Седлецкой.

Суд дал разрешение на доступ к информации из телефона журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

"Только что узнала, что по мне тоже есть ухвала суда, которая позволяет ГПУ проверить мой телефон за 1,5 года", - написала она.

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Она также отметила, что решение суда относительно информации с ее телефона – аналогичное тому, которое есть по Седлецкой.

Вместе с тем, Бердинских напомнила, что правоохранительные органы так и не смогли выяснить источники одной из SMS с угрозами, которые журналистка получала еще в 2016 году.

"У меня есть всего 1 просьба к тем, кто будет изучать мой телефон! Там есть эта смс-ка 2016-го года, которую я не удаляю, бережно храню и по которой 2 года полиция не смогла ничего установить. Кто ее писал и кто заказал меня так ужасно потроллить? Эту смс-ку проверяли, проверяли и ничего не вышло. НИКОГО не допросили по этому делу, кроме меня). Полиция потом еще и попросила, чтобы я написала заявление с просьбой закрыть дело. Я отказалась. Может у ГПУ выйдет лучше, чем у полиции разобраться с моими смс?", - добавила журналистка.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины получить доступ к телефонным данным Седлецкой за период с 19 июля 2016 до 16 ноября 2017 года включительно. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Издание Радио Свобода выразило возмущение по поводу того, что ГПУ через суд получила доступ к СМС, ММС, входящих/исходящих соединений и геолокации телефона Седлецкой. Transparency International Украина назвала решение суда ангажированным и немотивированным. В ГПУ заявили, что телефонные разговоры Седлецкой слушать не будут.

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По словам Седлецкой, 4 сентября Луценко пригласил ее на конфиденциальную беседу через своего пресс-секретаря Ларису Сарган. Журналистка же заявила о невозможности закрытой встречи и предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире Радио Свобода. Сегодня, 5 сентября, Седлецкая написала в Facebook, что Луценко не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к её телефону.

Позже он заявил, что решение суда связано с тем, что журналистка якобы отказалась предоставлять следствию данные о времени встречи с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Европейском Союзе заявили, что считают решение суда по доступу к данным с мобильного телефона Натальи Седлецкой таким, которое нарушает основные свободы средств массовой информации в Украине.

В декабре 2017 года Седлецкую вызывали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.