В ЕС заговорили о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ по журналистке Седлецкой

В ЕС отметили, что следственная журналистика в значительной степени способствует борьбе с коррупцией в Украине.

В Европейском Союзе заявляют, что считают решение суда о доступе к данным с мобильного телефона главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Натальи Седлецкой нарушающим основные свободы средств массовой информации в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

"Свобода средств массовой информации играет ключевую роль в содействии эффективному управлению, прозрачности и подотчетности. Решение украинского Печерского районного суда от 27 августа 2018 года о предоставлении Генеральной прокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки-расследователя Натальи Седлецкой, в том числе к ее сообщениям и геолокации, поднимает довольно серьезные вопросы", - подчеркнула Косьянчич.

"Ни одно решение не должно нарушать основные свободы средств массовой информации и международные журналистские стандарты, такие как защита источников (информации) журналистов. Журналистские расследования вносят существенный вклад в борьбу с коррупцией в Украине", - подчеркнула пресс-секретарь ЕС.

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В этой связи она напомнила, что Украина определила борьбу с коррупцией одним из главных своих приоритетов.

"Мы ожидаем, что украинские власти обеспечат прочную правовую защиту журналистов со стороны государства", - добавила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября ряд СМИ написали, что Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к телефонным контактам Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия - директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Издание Радио Свобода выразило возмущение по поводу того, что ГПУ через суд получила доступ к СМС, ММС, входящим/исходящим соединениям и геолокации телефона Седлецкой. Transparency International Украина назвала решение суда ангажированным и немотивированным. В ГПУ заявили, что телефонные разговоры Седлецкой слушать не будут.

По словам Седлецкой, 4 сентября Луценко пригласил ее на конфиденциальный разговор через своего пресс-секретаря Ларису Сарган. Однако журналистка заявила о невозможности закрытой встречи и предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире Радио Свобода. Сегодня, 5 сентября, Седлецкая написала в Facebook, что Луценко не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к ее телефону.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, содержащих конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.