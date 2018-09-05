Луценко заявляет, что журналистка "Схем" отказалась предоставлять информацию следствию

Генпрокурор добавил, что правоохранителям нужны только данные о локализации мобильного телефона журналистки.

Генеральной прокуратуре Украины необходим доступ к телефону главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Натальи Седлецкой из-за того, что она отказалась предоставлять следствию данные о времени встречи с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в комментарии под постом члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого в Facebook.

«Журналист является свидетелем по делу о разглашении тайны следствия. Международная экспертиза установила принадлежность голоса руководителю НАБУ. Но следствие обязано установить время произошедшего», - сообщил генпрокурор.

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По его словам, из-за того, что журналистка отказалась предоставлять информацию о времени встречи с руководством НАБУ, у Генпрокуратуры не было иного варианта, как получить эти данные по решению суда.

«Журналист отказалась давать информацию о времени встречи с руководством НАБУ. Следовательно, у нас нет иного варианта, как получить по решению суда информацию о локализации мобильного телефона журналиста за время, когда началось прослушивание и разглашение данных потерпевшей», - пояснил Луценко.

Он добавил, что ни в какой информации о контенте разговоров Седлецкой следствие не нуждается.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября ряд СМИ написали, что Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины получить доступ к телефонным данным Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия - директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Издание Радио Свобода выразило возмущение по поводу того, что ГПУ через суд получила доступ к СМС, ММС, входящих/исходящих соединений и геолокации телефона Седлецкой. Transparency International Украина назвала решение суда ангажированным и немотивированным. В ГПУ заявили, что телефонные разговоры Седлецкой слушать не будут.

По словам Седлецкой, 4 сентября Луценко пригласил ее на конфиденциальный разговор через своего пресс-секретаря Ларису Сарган. Журналистка же заявила о невозможности закрытой встречи и предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире Радио Свобода. Сегодня, 5 сентября, Седлецкая написала в Facebook, что Луценко не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к её телефону.

В декабре 2017 года Седлецкую вызывали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.