Силовики получили доступ к телефону журналистки "Схем", разоблачавшей коррупцию во власти

27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований «Схемы».

Издание "Радио Свобода" выразило возмущение по поводу постановления суда, который предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации с телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой за 17 месяцев.

Пресс-секретарь "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джоанна Левисон отмечает, что это решение является чрезмерным, грубо нарушает международные стандарты и не отвечает обязательствам Украины по защите свободной прессы, пишет издание.

«Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено. То, что запрос охватывает длительный период общения по телефону, принадлежащем известной украинской журналистке, которая успешно разоблачает высокопоставленную коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию», – сказал Левисон.

Издание отмечает, что 27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований «Схемы».

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В постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и смс-сообщениям журналистки с июля 2016-го по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

Как отмечает "Радио Свобода", за это время редакция «Схем» провела и опубликовала ряд расследований об украинских чиновников, включительно с деятельностью генерального прокурора Украины.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

Адвокат "Радио Свобода" Анатолий Попов назвал это мероприятие чрезмерным и таким, что «нарушает как в целом права человека на уважение частной жизни, так и давление на работу журналиста в рамках выполнения его профессиональных обязанностей и незаконный доступ к источникам информации журналиста».

«Этим определением суд предоставил следствию доступ к значительно большему количеству частной информации журналиста, чем это нужно в конкретном расследовании. Встреча, по данным следствия, состоялась в мае 2017 года, тогда как следователи получили доступ к частной информации журналистки на протяжении целых 17 месяцев, хотя такие широкие данные не имеют значения для расследования этого уголовного производства. Это существенное нарушение. И мы будем совершать соответствующие действия», - отметил адвокат.

Так, в частности, адвокаты готовят жалобу руководству прокуратуры о «превышении следователем пределов допустимого вмешательства в права личности на приватность и защиту источников информации журналиста, а также будут жаловаться в Высший совет правосудия на судью Печерского суда города Киева Вячеслава Пидпалого за допущенные нарушения при рассмотрении дела и вынесении необоснованного решения».

"Радио Свобода" напоминает, что в декабре 2017 года Наталью Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генеральную прокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе журналист сослалась на прямую норму Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную на условии неразглашения авторства или источника информации.

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По данным следствия, разговор Артема Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялась в Киеве в мае 2017 года. Руководитель НАБУ отвергает обвинения, что во время неформального общения нарушил законодательство.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2017 года стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

15 ноября народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция “Народный фронт”) на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обнародовал запись якобы разговора директора НАБУ Артема Сытника, в котором разглашаются материалы прослушивания жены прокурора Константина Кулика. Геращенко заявил, что запись разговора на днях появился в Интернете.

«(На ней) человек с голосом, похожим на голос директора НАБУ Артема Сытника, зачитал нескольким неизвестным лицам, которые, вероятно, не имеют доступа к государственной тайне, материалы прослушивания жены прокурора Кулика», - сказал он.

Депутат призвал Генпрокуратуру Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить подлинность этих записей, и в случае их правдивости расследовать нарушения законодательства Ситником.