Луценко хочет поговорить с журналисткой «Схем» о доступе ГПУ к ее телефону, предлагает встречу без камер

"Радио Свобода" сделало генпрокурору встречное предложение дать открытый комментарий в прямом эфире.

Генпрокурор Юрий Луценко пригласил журналистку проекта «Схемы» Наталью Седлецкую на закрытую встречу без камер, чтобы объяснить ей необходимость снятия силовиками информации с ее телефона.

Об этом сама Седлецкая сообщила в Facebook.

«Вчера около полуночи мне позвонила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган. Сообщила, что Генпрокурор приглашает меня сегодня на закрытую встречу. Без камеры. На 15-30. Цель - якобы чтобы объяснить, зачем ГПУ пошла на такой шаг - снять информацию с моего телефона за полтора года», – отметила она.

По словам журналистки, в ГПУ утверждают, что их не интересуют ее СМС, а лишь передвижение и местонахождение телефона.

«Не извиниться. Не признать, что это излишество, которое отменят. Что это самоуправство следователя, которого накажут. А объяснить, что иначе как изучить мои маршруты за 17 месяцев, они собрать доказательства об одном дне не могли», - отметила Седлецкая.

Журналистка сделала генпрокурору встречное предложение дать открытый комментарий в прямом эфире.

«Мы против кулуарщины. Поэтому Радио Свобода приглашает Юрия Луценко в это же время в 15-30 вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире нашего СМИ. В деле, которое вызвало такой резонанс, Генпрокурор должен найти в себе смелость публично объяснить такой шаг своего подчиненного и быть готовым открыто ответить на все вопросы», - подытожила Седлецкая.

Накануне издание "Радио Свобода" выразил возмущение постановлением суда, который предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации с телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой за 17 месяцев.

Издание отмечает, что 27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований «Схемы».

В постановлении говорится о предоставлении доступа следствию к звонкам и смс-сообщеням журналистки с июля 2016-го по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении его телефона в течение этих 17 месяцев. Как отмечает Радио Свобода, за это время редакция «Схем» провела и опубликовала ряд расследований о украинских чиновников, включительно с деятельностью генерального прокурора Украины.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

Адвокат «Радио Свобода» Анатолий Попов назвал этот шаг чрезмерным и таким, который «нарушает как в целом права человека на уважение частной жизни, так и давлением на работу журналиста в рамках выполнения его профессиональных обязанностей и незаконным доступом к источникам информации журналиста».