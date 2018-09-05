В "Радио Свобода" заявили об отказе Луценко публично обсуждать доступ ГПУ к телефону журналиста

Генпрокурора больше устраивает кулуарный формат переговоров, "без камер и диктофонов", отметила Наталья Седлецкая.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался от прямого эфира «Радио Свобода» и не захотел публично отвечать на вопросы относительно доступа следователей ГПУ к телефону журналистки проекта «Схемы» Натальи Седлецкой.

Читайте такжеСкандальный законопроект о блокировке сайтов отправят на доработку

Об этом сама Седлецкая сообщила в Facebook. По ее словам, «генпрокурора больше устраивает закрытый кулуарный формат "без камер и диктофонов", который журналистке накануне предложила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Это - не личный вопрос Наталки Седлецкой, поэтому никаких закрытых встреч быть не должно. Это - вопрос того, какие методы использует следствие по резонансному делу, о том, какая доказательная база собрана в этом деле. И о том, какие методы силовики применяют против независимых журналистов», - отмечает журналистка.

По словам Седлецкой, в данном деле есть общественный интерес, и тот факт, что генпрокурор хочет обсуждать его в своем кабинете за закрытыми дверями, а не в прямом эфире, вызывает беспокойство и подозрения.

Предложение издания относительно прямого эфира остается открытым Журналистка отмечает, что общество должно услышать от главы ГПУ ответы на ряд вопросов:

«1. По версии следствия, на вероятной встрече с директором НАБУ Артемом Сытником, обстоятельства которой расследуют следователи ГПУ, находилась группа журналистов. Почему следователь взял доступ к данным с телефона за 17 месяцев только журналистки-расследователя Наталии Седлецкой?

2. Чем Генпрокурор Украины можете оправдать столь чрезмерное вмешательство в жизнь и работу журналиста - доступ к конфиденциальным данным в течение 17 месяцев?

3. Получил ли уже следователь доступ ко всем данным, о которых попросил суд - СМС, маршруты, входящие и исходящие звонки за полтора года моей работы?

4. Означает ли такой период то, что за это время в моем отношении проводились другие - негласные - следственные действия, например, прослушивание, и решение просто легитимизирует незаконно собранные данные?

5. Сколько еще журналистов были допрошены по делу? 2? 5? 10?

6. По всем ли журналистам, которые свидетельствовали в деле, следователь взял доступ к СМС, соединениям мобильного и местонахождение телефонов?

7. Какие именно доказательства следователь хочет найти в СМС? Какую информацию относительно данного конкретного дела следствию дадут данные о передвижении, маршруты журналиста течение целых полтора лет, если предполагаемый факт правонарушения, по фабуле следствия состоялся во время одной конкретной беседы с группой журналистов?

8. Установили ли следователи, кто делал аудиозапись вероятной встречи и привлечено ли это аудио к делу?

9. Не должен ли был следователь сначала установить дату встречи, подтвердить вообще факт того, что она имела место, доказать аутентичность записи, перед тем как совершать такую чрезмерную действие, как доступ к частным телефонам журналистов-расследователей?

10. Назначено ли уже внутреннее расследование, отстранен ли следователь, который в данном случае явно злоупотребляет своими процессуальными правами?».

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко пригласил журналистку проекта «Схемы» Наталью Седлецкую на закрытую встречу без камер, чтобы объяснить ей необходимость снятия силовиками информации с ее телефона.

«Радио Свобода», в свою очередь, пригласило Луценко дать открытый комментарий по делу в прямом эфире, вместо проведения встречи в кулуарном формате.

Накануне издание "Радио Свобода" выразило возмущение постановлением суда, которое предоставило Генеральной прокуратуре доступ к информации с телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой течение 17 месяцев.

Издание отмечает, что 27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований «Схемы». В постановлении говорится о предоставлении доступа следствию к звонкам и смс-сообщениям журналистки с июля 2016-го по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

Как отмечает "Радио Свобода", за это время редакция «Схем» провела и опубликовала ряд расследований об украинских чиновниках, включительно с деятельностью генерального прокурора Украины.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.