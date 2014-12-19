"Спикер" парламента Севастополя Чалый признался в подготовке аннексии Крыма еще с 2004 года

Нелегитимный глава парламента оккупированного Россией Севастополя Алексей Чалый признался журналистам, что готовил аннексию Крыма РФ еще с 2004 года, но тогда ситуация "не достигла такого экстрима". Об этом он рассказал в интервьюгазете "Невское время".

"Да, мы готовились к этому в 2004 и 2008 годах. Но тогда ситуация не достигла такого экстрима, как в прошлом году, когда Янукович отказался подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. Когда в Киеве раскручивали Майдан, мы здесь активно готовились к ответному майдану. Создали общественное объединение "Республика". И потихоньку градус повышался: они там накаляли обстановку – и мы здесь в ответ тоже накаляли", - сказал Чалый.

Читайте такжеУкраина оценивает убытки от оккупации Россией Крыма в 1 трлн 80 млрд гривеньОн также заявил, что после распада СССР агитировал коллег не голосовать за независимость Украины на референдуме.

На вопрос - когда вы решили для себя возглавить так называемое "народное движение" в Севастополе, он ответил: "Было два момента. Первый – когда было принято решение, что мы воюем. Это произошло в Австрии, где я узнал о бегстве Януковича. Мне стало понятно: это шанс, который нельзя упускать. А второй момент – когда отвечал для себя на вопрос о мэрстве (но это уже был способ реализации ранее принятого решения)".

Читайте такжеОккупанты выгоняют из Крыма татар, вернувшихся из депортацииПри этом Чалый признался, что опасался становиться "народным мэром" из-за "опасности ввергнуть людей в войну и неумения управлять городом".