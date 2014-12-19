"Спикер" парламента Севастополя Чалый признался в подготовке аннексии Крыма еще с 2004 года
Чалый заявил, что бегство Януковича стало для него шансом начать оккупацию Крыма Россией.
Нелегитимный глава парламента оккупированного Россией Севастополя Алексей Чалый признался журналистам, что готовил аннексию Крыма РФ еще с 2004 года, но тогда ситуация "не достигла такого экстрима". Об этом он рассказал в интервьюгазете "Невское время".
"Да, мы готовились к этому в 2004 и 2008 годах. Но тогда ситуация не достигла такого экстрима, как в прошлом году, когда Янукович отказался подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. Когда в Киеве раскручивали Майдан, мы здесь активно готовились к ответному майдану. Создали общественное объединение "Республика". И потихоньку градус повышался: они там накаляли обстановку – и мы здесь в ответ тоже накаляли", - сказал Чалый.
Читайте такжеУкраина оценивает убытки от оккупации Россией Крыма в 1 трлн 80 млрд гривеньОн также заявил, что после распада СССР агитировал коллег не голосовать за независимость Украины на референдуме.
На вопрос - когда вы решили для себя возглавить так называемое "народное движение" в Севастополе, он ответил: "Было два момента. Первый – когда было принято решение, что мы воюем. Это произошло в Австрии, где я узнал о бегстве Януковича. Мне стало понятно: это шанс, который нельзя упускать. А второй момент – когда отвечал для себя на вопрос о мэрстве (но это уже был способ реализации ранее принятого решения)".
Читайте такжеОккупанты выгоняют из Крыма татар, вернувшихся из депортацииПри этом Чалый признался, что опасался становиться "народным мэром" из-за "опасности ввергнуть людей в войну и неумения управлять городом".