В Донецком аэропорту тяжело ранены двое военных - СМИ
16:12, 29 ноября 2014Общество
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Под Донецком продолжаются бои за разрушенный аэропорт и его окрестности.
REUTERS
Сегодня целый день ведется массированный обстрел Донецкого аэропорта и близлежащего поселка Пески со стороны боевиков. Об этом корреспонденту LB.ua сообщил боец 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, который находится в Песках.
По его словам, двое военнослужащих из 79-й бригады тяжело ранены в результате перестрелки в аэропорту. Погибших нет.
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В 95-й бригаде без потерь.
Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки отбили 38 атак на населенные пункты на востоке Украины.
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