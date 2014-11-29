В Донецком аэропорту тяжело ранены двое военных - СМИ

Сегодня целый день ведется массированный обстрел Донецкого аэропорта и близлежащего поселка Пески со стороны боевиков. Об этом корреспонденту LB.ua сообщил боец 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, который находится в Песках.

По его словам, двое военнослужащих из 79-й бригады тяжело ранены в результате перестрелки в аэропорту. Погибших нет.

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В 95-й бригаде без потерь.

Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки отбили 38 атак на населенные пункты на востоке Украины.