Новая Рада должна работать плодотворно, как парламент периода после Майдана - политолог
Новой Верховной Раде нужно постоянно сравнивать себя с прошлым созывом, а именно с тем, как работал парламент последние месяцы.
Новой Верховной Раде нужно постоянно сравнивать себя с прошлым созывом, а именно с тем, как работал парламент последние месяцы.
Такое мнение высказал политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Он напомнил, что после Майдана в старой Верховной Раде удалось принять уникальные законы.
«Это и закон о борьбе с коррупцией, и люстрация, и законы, коснувшиеся ребят, которые воюют на Донбассе», - сказал Небоженко.
По его словам, для многих экспертов, политологов, журналистов стало открытием то, как на посту спикера проявил себя Александр Турчинов.
«За несколько месяцев он показал эффективную работу – такой себе новый радикальный реформаторский стиль, благодаря чему тандему премьера Яценюка и спикера Турчинова удалось принять много полезных законодательных инициатив», - сказал Небоженко.
Он высказал мнение, что перед новым спикером Владимиром Гройсманом сегодня стоит задача, чтобы сохранить этот стиль взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.
«В этом ключе важно, чтобы Владимир Борисович меньше смотрел в сторону Администрации Президента, а больше приглядывался к Верховной Раде», - считает политолог.
«Сегодня очень нужна преемственность, когда реформаторский стиль остается даже с приходом нових молодых руководителей. Поэтому я уверен, что Рада VIII-созыва должна работать так же сплоченно и плодотворно, как предыдущий парламент после Майдана», - подчеркнул эксперт.
По его словам, «при старании достичь этого будет нетрудно, поскольку в новой Раде больше демократов, которые заявляют о своем желании работать на страну».