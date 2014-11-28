Новая Рада должна работать плодотворно, как парламент периода после Майдана - политолог

15:11, 28 ноября 2014
Политика
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Новой  Верховной Раде нужно постоянно сравнивать себя с прошлым созывом,  а именно с   тем,  как  работал парламент последние месяцы.

REUTERS

Новой  Верховной Раде нужно постоянно сравнивать себя с прошлым созывом, а именно с тем, как работал парламент последние месяцы.

Такое мнение высказал политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Он напомнил, что  после Майдана в старой  Верховной Раде удалось принять уникальные законы.

«Это и закон о борьбе с коррупцией, и люстрация,  и законы, коснувшиеся ребят,  которые воюют на Донбассе», - сказал Небоженко.

По его словам, для многих  экспертов, политологов,  журналистов  стало открытием то,  как на посту спикера проявил себя  Александр Турчинов.

«За несколько месяцев он показал  эффективную  работу – такой себе новый радикальный реформаторский стиль,  благодаря  чему тандему премьера Яценюка и спикера Турчинова удалось принять  много  полезных  законодательных  инициатив», - сказал Небоженко.

Он высказал мнение, что перед  новым спикером Владимиром  Гройсманом  сегодня стоит задача, чтобы сохранить этот стиль взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. 

«В этом ключе важно,  чтобы Владимир Борисович меньше смотрел  в сторону Администрации Президента, а больше приглядывался к Верховной Раде», - считает политолог.

«Сегодня очень нужна преемственность,  когда реформаторский стиль остается даже с приходом нових молодых руководителей.  Поэтому я уверен,  что Рада VIII-созыва должна работать так же сплоченно и плодотворно, как предыдущий парламент после Майдана», - подчеркнул эксперт. 

По его словам, «при старании достичь этого будет нетрудно, поскольку в новой Раде больше демократов, которые заявляют о своем желании работать на страну».

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