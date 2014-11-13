Сегодня участники коалиционных переговоров обсудят конституционную и судебную реформу
Представитель "Народного фронта" отметил, что также будет рассматриваться вопрос реформирования правоохранительных органов, а также вопросы децентрализации органов местного самоуправления.
Сегодня участники консультаций по созданию парламентской коалиции будут рассматривать конституционную и судебную реформу, а также вопросы парламентских и местных выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед началом консультаций сообщил представитель "Народного фронта" Леонид Емец.
По его словам, будет рассматриваться вопрос реформирования правоохранительных органов, а также вопросы децентрализации органов местного самоуправления.
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В свою очередь, представитель "Батькивщины" Сергей Соболев отметил, что сегодня в 11.00 начала работать рабочая группа, которая занимается вопросом изменений в Конституцию относительно судопроизводства, а также других конституционных изменений, в частности снятия неприкосновенности с депутатов, судей и президента Украины.
"Я думаю, что мы сейчас услышим результаты работы группы, которая сегодня до нас заседала", - добавил он.