SCM Ахметова увеличила налоговые выплаты на 26% в 2025 году до 94 миллиардов гривень

Инвестиционная группа SCM, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, по итогам 2025 года уплатила почти 94 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это на 26% больше, чем годом ранее, сообщили в компании.

Рост налоговых отчислений произошел на фоне активной инвестиционной деятельности. В 2025 году капитальные инвестиции SCM достигли почти 60 млрд грн ($1,4 млрд). Ключевые направления - восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, повышение безопасности производств, а также модернизация производств и развитие логистики.

За четыре года полномасштабного вторжения общий объем инвестиций компаний Ахметова в Украину составил около $4 млрд (более 150,5 млрд грн), из которых $1 млрд - на неотложное восстановление разрушенных Россией объектов. В первую очередь речь идет о разрушенных ракетными и дронными атаками объектах энергетики.

Социальные расходы также остаются значительными: в 2025 году они составили 13,2 млрд грн ($0,3 млрд), с акцентом на поддержку общин и экологические проекты.

В совокупности с начала большой войны компании SCM уплатили более 308 млрд грн налогов ($8 млрд), а также направили более 13,5 млрд грн ($368 млн) помощи военным и гражданским через бизнес-структуры, фонд Ахметова и футбольный клуб "Шахтер".

Таким образом, SCM остается одним из крупнейших частных налогоплательщиков и инвесторов в экономику Украины во время войны.

