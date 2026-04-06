Инвесторы отказываются от золота: цены на металл падают из-за войны в Иране, – Reuters

Высокие процентные ставки в США снижают спрос на золото как на актив, не приносящий дохода.

Цены на золото в понедельник, 6 апреля, снизились под давлением доллара, который укрепился из-за высоких цен на нефть на фоне затяжной войны с Ираном, а также лучше ожиданий данные с рынка труда США уменьшили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Как пишет Reuters, спотовое золото подешевело на 0,5% – до 4 652,89 доллара за унцию (149,62 доллара за грамм). В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле держались на уровне 4 678,70 доллара за унцию (150,43 доллара за грамм) в условиях слабой торговли, поскольку рынки в Азии и Европе были закрыты из-за праздника.

Опубликованные 3 апреля данные показали, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в марте выросло на 178 тыс. – больше всего с декабря 2024 года, тогда как уровень безработицы снизился до 4,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США и индекс доллара выросли, что оказывает давление на золото.

Цены на нефть Brent повысились, поскольку война США и Израиля с Ираном продолжает нарушать глобальные поставки энергоносителей.

Стремительный рост цен на нефть подпитывает опасения по поводу инфляции. Хотя золото традиционно считается защитой от инфляции, высокие процентные ставки обычно снижают спрос на актив, не приносящий дохода. А трейдеры почти полностью исключили вероятность снижения ставки ФРС в этом году. До начала войны с Ираном ожидалось два снижения.

При этом спотовое серебро упало на 0,9% – до 72,34 доллара за унцию (2,33 доллара за грамм), платина подешевела на 0,6% – до 1 977,29 доллара за унцию (63,56 доллара за грамм), тогда как палладий подорожал на 0,3% – до 1 500,25 доллара за унцию (48,23 доллара за грамм).

Цены на металлы – последние новости

2 апреля цены на золото отступили от двухнедельных максимумов. Заявление президента США Дональда Трампа о продолжении военной операции в Иране в ближайшие недели привело к резкому росту цен на нефть и ослабило надежды на снижение процентных ставок, что и повлияло на стоимость драгоценного металла.

При этом 1 апреля цены на медь выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в течение двух-трех недель.

