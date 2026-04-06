Новая волна оригинальных сериалов на Киевстар ТВ: начались съемки проекта 'Мой новый берег'

Этой осенью "Киевстар ТВ" представит новые оригинальные сериалы, созданные специально для пользователей платформы. Сервис продолжает активно развивать собственное производство и инвестировать в украинские истории, которые сочетают актуальные темы, эмоциональные сюжеты и сильных героев. Среди премьер – сериал "Отважная девушка", съемки которого уже завершены, а также драма "Мой новый берег".

Съемки проекта "Мой новый берег" стартовали совсем недавно. Это история о втором шансе, силе характера и поиске себя, когда жизнь заставляет оставить прошлое позади и решиться на перемены. Проект сочетает драму с элементами жизненной истории, погружая зрителей в судьбу героини, которая оказывается перед выбором – остаться в привычном мире или рискнуть ради нового будущего.

В центре сюжета – 25-летняя Галина (Елена Светлицкая), чемпионка города по pole dance, которая работает танцовщицей в ночном мужском клубе. Она не терпит пренебрежительного отношения со стороны нетрезвых клиентов и не позволяет переступать личные границы или делать непристойные предложения. Позиция Гали не нравится руководству клуба, из-за чего между ней и работодателем постоянно возникает напряжение. Ее принципиальность оборачивается штрафами и долгами, и с каждым днем ситуация только усложняется, оставляя все меньше шансов вырваться из этого круга.

Однако все кардинально меняется, когда девушке приходит известие о смерти единственной близкой родственницы – родной тети, которая оставляет Галине в наследство дом на побережье в небольшом приморском городке Лазурный порт. Отправившись на похороны и оформив наследство, девушка находит для себя новую возможность – начать все с чистого листа. Именно там у нее появляется идея открыть собственный отель и попытаться построить новую жизнь и успешное дело.

В актерский состав проекта вошли известные украинские актеры: главные роли исполнят Елена Светлицкая и Алексей Яровенко. Также в мелодраме появятся – Надежда Хильская, Мария Краснощок, София Яшвили и другие.

