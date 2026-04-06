Тренеры назвали обязательную норму ходьбы после 55 лет

Движение – это не вопрос красоты, а вопрос сохранения самостоятельности.

Рано или поздно наступает тот возраст, когда движение важно уже не ради летней формы, а ради того, как долго будет легко вставать из кресла, насколько уверенным останется шаг на лестнице, удержит ли тело равновесие после покачивания и будут ли повседневные движения оставаться естественными.

Для многих точка, когда это внезапно становится реальностью, наступает где-то после 55 лет. Это происходит не в один день, а скорее подкрадывается незаметно. Вставать становится чуть дольше. Ходить по лестнице – чуть осторожнее. Утро кажется чуть более скованным. И при этом человек склонен списывать это на возраст. Отчасти это так, но огромная разница заключается в том, насколько выражены эти изменения, пишет NLC.

После 55 лет необходимо гулять не менее 150 минут в неделю

Согласно рекомендациям ВОЗ, пожилым людям следует стремиться как минимум к 150–300 минутам физической активности средней интенсивности в неделю или к 75–150 минутам более интенсивных занятий. Кроме того, как минимум дважды в неделю стоит включать упражнения для укрепления мышц. Для людей в возрасте с ухудшенной мобильностью организация отдельно подчеркнула важность упражнений на развитие равновесия – не менее трех дней в неделю.

После 55 лет движение часто лучше работает не как план тренировок, а как привычка. Ключ не обязательно в том, чтобы внезапно начать ходить в тренажерный зал, а в том, чтобы прогулки, подъем по лестнице, разминка и тренировка баланса стали частью дня.

Повседневная активность может включать в себя домашние дела или растяжку так же, как и ходьбу. Ежедневная прогулка не выглядит эффектно, зато она выполнима в долгосрочной перспективе. Она не пугает, не требует специального снаряжения и имеет гораздо меньше шансов быть отмененной, чем амбициозный, но слишком масштабный план тренировок.

Лестница – это больше, чем просто неудобство

Регулярная ходьба полезна не только для кровообращения, но и помогает телу не "отвыкнуть" от движения. В старшем возрасте это имеет колоссальное значение. ВОЗ разъяснила, что учитывается любая активность, а не только то, что мы называем классической тренировкой.

Многие инстинктивно выбирают лифт, потому что это быстрее и проще. Однако подъем по лестнице дает телу именно ту нагрузку, в которой оно всё больше нуждается с возрастом: работают мышцы ног, ягодиц, корсажа, а сердечно-сосудистая система получает дополнительную работу.

Неслучайно американские профессиональные материалы об активности в пожилом возрасте отнесли подъем по лестнице к упражнениям, развивающим выносливость. Не нужно превращать это в соревнование, но там, где это возможно, стоит вернуть лестницу в повседневную жизнь.

Мягкая растяжка – это не "старческая гимнастика", а техобслуживание

Знакомая утренняя скованность, зажатое плечо, тянущие ощущения в бедре или лодыжке часто начинаются не из-за больших проблем, а из-за того, что тело просто двигается в меньшем количестве направлений. В таких случаях бережная растяжка – это не излишество, а базовое обслуживание.

Развитие гибкости является такой же частью активности в зрелом возрасте, как выносливость или сила. Проще говоря: недостаточно просто ходить, тело нужно еще и разминать.

Одним из наименее заметных, но наиболее важных изменений при старении является ухудшение баланса и координации. Сначала это проявляется лишь в том, что человек становится осторожнее. Позже это становится ключевым вопросом из-за риска падений. Поэтому особенно важно, чтобы движение не состояло только из ходьбы.

Смысл имеют даже такие простые упражнения, как стояние на одной ноге в течение нескольких секунд с поддержкой, медленный перенос веса с одной ноги на другую или осознанная практика стабильной осанки. ВОЗ для пожилых людей с ограниченной мобильностью специально рекомендовала упражнения на равновесие для предотвращения падений.

Все это важно не просто так - за этим стоит саркопения

С возрастом мышечная масса и сила снижаются естественным путем. В медицинской литературе этот процесс назвали саркопенией, и он влияет не только на силу, но и на мобильность, независимость и риск падений. Национальный институт здравоохранения (NIH) подчеркнул, что снижение мышечной массы может начаться уже после 30 лет, при этом каждые десять лет может происходить потеря 3–5% мышц.

Это тот момент, когда движение действительно перестает быть вопросом эстетики. Это инвестиция в то, насколько тело останется функциональным, надежным и выносливым.

