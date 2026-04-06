Погода в Одессе ухудшается: синоптики предупредили об опасности (инфографика)

В Одесской области объявлен I уровень опасности.

В Одессе сегодня, 6 апреля, ожидается непогода. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Вечером 6 апреля ожидается северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с, гроза", – предупреждают синоптики.

Также по Одесской области во второй половине дня ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

Видео дня

Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе 6 апреля

В понедельник в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь, вечером местами умеренный. Во второй половине дня местами гроза. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, скорость порывов достигнет 15-18 м/с. Воздух прогреется до +18°...+23°.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Без осадков, только во второй половине дня пройдет небольшой дождь, а вечером – гроза. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня он изменит направление на северо-западное и усилится до 9-14 м/с. Вечером порывы будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров покажут +18°...+20°.

