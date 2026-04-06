На побережье Одесской области обнаружили сотни редких птиц: что о них известно (фото)

По словам ученого, в национальном парке удивительных пернатых ничего не беспокоит, кроме шумов войны.

На юге Одесской области, в частности на территории национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксировано почти 300 редких птиц, а именно куликов-сорок. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, сейчас в "Тузловских лиманах" продолжается активная миграция птиц. Среди мигрирующих птиц можно увидеть ярких редких куликов.

"Это кулик-сорока, занесенный в Красную книгу Украины. Настоящий кулик побережья лиманов и песчаных пересыпов моря. Их у нас немного, но куликов-сорок можно встретить на разных участках лиманов и берегу моря", - отметил ученый.

В частности, добавил он, на 20 км маршрута, вдоль побережья Черного моря в национальном парке, исследователи насчитали около 300 мигрирующих куликов-сорок. Кроме них, летит еще много других видов.

"Они активно питаются на супралиторале моря различными гидробионтами и мигрируют дальше. Их ничего не беспокоит на заповедной территории, кроме шумов войны", - подчеркнул Русев.

Жители Тузловских лиманов

Напомним, на юге Одесской области почти 2 тыс. белых аистов остановились из-за проблем с теплым воздухом. Иван Русев объяснил, что аисты никогда не мигрируют через Черное море.

Они используют теплый воздух, поднимающийся с земли, но, если день пасмурный или холодный, этот природный "лифт" не срабатывает, и птицы вынуждены садиться на поля и ждать солнца. Именно так произошло в Одесской области - в городе Татарбунары, в селах вокруг лимана Сасик и населенных пунктах вокруг национального парка "Тузловские лиманы".

