У него есть огромная проблема: дипломат объяснил, почему Лукашенко делает заявления о войне

Белорусскому диктатору ежегодно не хватает примерно 8 миллиардов долларов бюджета, рассказал Безсмертный.

Заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что его страна готовится к войне, являются четким выполнением указаний, поступающих из Москвы, считает известный дипломат и политик Роман Безсмертный.

"Все это время Беларусь (в лице Лукашенко и его клики) является участником агрессии против Украины. Вспомним 2022 год, ведь штурм северной части Украины российскими войсками начался с территории Беларуси. А совсем недавно СМИ сообщили о том, что вдоль нашей северной границы на территории Беларуси расставлены антенны, которые сопровождают российские беспилотники", - напомнил он в интервью "Телеграфу".

Напряженность на границах ЕС и деятельность ДРГ

По его словам, также растет напряжение на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах, куда через подкопы из Беларуси постоянно проникают группы, которых называют мигрантами, несмотря на то, что в основном это ДРГ.

"Их подготовка и тренировки осуществляются в Беларуси, в специальных лагерях, бывшими вагнеровцами. Материалы, появившиеся в западной прессе, об угрозе нападения на Эстонию, Латвию, Литву, Польшу - все это является лишними доказательствами того, что вероятность проведения операции под чужим флагом с территории Беларуси угрожающе растет. Количество различного рода инцидентов на границах достигло небывалого размаха. Почти каждый месяц фиксируются подкопы через границу, когда люди из Беларуси проникают на территорию ЕС", - добавил Безсмертный.

Сеть диверсий по всей Европе

Дипломат отметил, что за последние три года уже нет на территории Европы такой страны, где бы не было судебных процессов над местными жителями, завербованными агентами из России или Беларуси.

"Они собирали информацию, готовили похищения, совершали диверсии: поджоги коммуникационных систем, связи, нефте- и газоснабжения, диверсии на железных дорогах. Все это делается лицами, которые из Беларуси проникают на территорию соседних европейских государств и распростаются по всей Европе. В большинстве случаев эти лица являются организаторами диверсионной деятельности, а непосредственных исполнителей они вербуют из числа местного населения или из тех, кто под давлением войны был вынужден эмигрировать из Украины (или вербуют беженцев из других государств, у которых есть проблемы с условиями проживания). Люди ищут хоть какую-то оплату, и поэтому эти диверсанты очень часто используют именно этот контингент людей", - объяснил политик.

Он напомнил о том, как этой зимой в Берлине были подожжены коммуникации систем ТЭЦ и почти полмиллиона жителей города в течение двух месяцев в мороз оставались без тепла и воды. Поэтому, по словам Безсмертного, ущерб, который наносит "российское ФСБ-КГБ", используя Беларусь, является колоссальным.

"И не случайно проводятся различные учебно-тренировочные и мобилизационные мероприятия, ведь под их прикрытием и скрывают лагеря вагнеровцев, подготовку диверсионных групп. Даже сами учения "Запад" являются прикрытием для того, чтобы планировать операции либо по Сувальскому коридору, либо операции наступления с севера на Украину. Поэтому Лукашенко и предпринимает эти шаги для того, чтобы прикрыть видимый намек на то, что территория Беларуси готовится как площадка для атаки против Европы", - отметил он.

Почему Лукашенко говорит о войне открыто

На вопрос о том, почему Лукашенко лучше просто не молчать, а заявлять, что он готовится к войне, дипломат ответил:

"У Лукашенко есть колоссальная проблема. После того, как он был вынужден сдать Беларусь в подчинение России, у него в год не хватает где-то примерно 8 миллиардов долларов бюджета. И поэтому весной и осенью он вынужден ходить с протянутой рукой по всему миру".

По словам Безсмертного, раньше президент Беларуси мог просить у Грузии, а также у персидских нефтяных монархий, однако теперь у него два пути - Москва или Пекин.

"Поэтому не случайно он встречается с Путиным и Си Цзиньпином как по графику: весной, когда идет составление бюджета и есть проблема в начале года, и в сентябре, когда заканчивается год и у него не "сходится" баланс бюджета", - подчеркнул политик.

Он пояснил, что эти 8 млрд Беларусь потеряла из-за того, что был создан Таможенный союз, и Беларусь получает платежи из фонда Таможенного союза через три месяца после того, как эта пошлина взимается.

"Эти временные разрывы постоянно требуют подобных займов. А в связи с тем, что экономика небольшая, она не может себя обслуживать без постоянного подпитывания. Экономика плановая. Еще совсем недавно (да и частично сейчас) объемы затоваривания на предприятиях Беларуси составляли до 80%. Вот он наштампует эти экскаваторы на базе трактора "Беларусь", а потом думает, куда их продать. Как и многое другое. Хотя сейчас ситуация стала легче: владельцами большинства этих объектов стало ближайшее окружение Путина. Они включены в криминально-бизнесовые схемы расчетов, что и привело к тому, что экономика Беларуси полностью завязана на Россию. Это и есть самая большая проблема. Но это дает возможность Лукашенко сохранять за собой пост "президента", - подытожил Безсмертный.

Последние заявления Лукашенко

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявил о подготовке страны к войне. Он сказал, что мирного времени быть не может, подчеркнув, что Беларусь категорически против войны.

"Мы не хотим войны. Но армия как раз для этого и предназначена: если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицел оружия - мы ответим. К этому готовимся", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что Трамп по его совету начал "уходить" из Ирана. По его словам, во время предыдущих контактов он советовал Вашингтону не вмешиваться в противостояние между Израилем и Ираном.

"Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал", - заверил Лукашенко.

Вас также могут заинтересовать новости: