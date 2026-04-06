Валюта дешевеет в начале недели: курс доллара и евро в Украине 6 апреля

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,40 грн, а евро – 50,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 6 апреля, снизился на 15 копеек и составляет 43,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 50,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,64 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,50 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,65 грн/евро, а курс продажи – 50,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 6 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,65 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 15 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что одним из главных факторов, которые будут влиять на курс валют, станут международные события и цены на топливо. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 12 апреля будет находиться в пределах 43,7–44,25 гривни на межбанковском рынке и 43,5–44,5 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: