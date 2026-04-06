Притула впервые за долгое время показал своих детей (фото)

Известный украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула впервые за долгое время показал своих детей.
Новыми фотографиями он поделился в Instagram. Сергей отправился на прогулку в парк с 17-летним сыном Дмитрием от первого брака и двумя дочерьми Соломией и Стефанией. Они все вместе весело проводили время, в частности, дети развлекались на качелях, катались на роликах и самокате.
К слову, в августе прошлого года жена Притулы родила младшего сына Марка. Однако его бывший ведущий решил не показывать его, ведь он отдыхал.
"Пока младший отдыхает, старшие немного развлекают друг друга", – отметил Сергей.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Притулу и его детей в комментариях:
- "Какие вы красавцы"
- "Очень классные фотографии! Дети счастливы"
- "Счастье в детях, и в их руках будущее"
- "Старший – копия отца".
