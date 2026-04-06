Притула впервые за долгое время показал своих детей (фото)

Сергей провёл выходные с сыном и дочерьми в парке.

Известный украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула впервые за долгое время показал своих детей.

Новыми фотографиями он поделился в Instagram. Сергей отправился на прогулку в парк с 17-летним сыном Дмитрием от первого брака и двумя дочерьми Соломией и Стефанией. Они все вместе весело проводили время, в частности, дети развлекались на качелях, катались на роликах и самокате.

К слову, в августе прошлого года жена Притулы родила младшего сына Марка. Однако его бывший ведущий решил не показывать его, ведь он отдыхал.

"Пока младший отдыхает, старшие немного развлекают друг друга", – отметил Сергей.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Притулу и его детей в комментариях:

"Какие вы красавцы"

"Очень классные фотографии! Дети счастливы"

"Счастье в детях, и в их руках будущее"

"Старший – копия отца".

Напомним, ранее Сергей Притула откровенно высказался о мобилизации старшего сына. Он отметил, что уже обсуждал эту тему с Дмитрием.

Вас также могут заинтересовать новости: