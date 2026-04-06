Александровское направление: Дикий ответил, началось ли контрнаступление ВСУ

Эксперт отмечает, что потери Украины при перехвате инициативы сокращаются.

Силы обороны однозначно перехватили инициативу на Александровском направлении, с нашей стороны ведутся контрнаступательные действия. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", на Radio NV.

"Мы там проводим тактические контрнаступательные действия. Да, это не крупное стратегическое контрнаступление, потому что для этого нам нужно, прежде всего, разобраться с мобилизацией, ведь без этого никак", – подчеркнул он.

По его словам, Силы обороны везде, где могут, перехватывают инициативу.

"Потому что в этой новой войне с большой зоной инфильтрации или, как ее называют в прессе, кольцевой зоной, оказалось, что там, где мы перехватываем инициативу, соотношение потерь меняется в нашу пользу. При глухой обороне соотношение потерь в среднем составляло 1 к 3 или 3,5 в нашу пользу, а там, где перехватываем инициативу, – соответственно, 1 к 5,5 или 6", – сказал Дикий.

При этом он подчеркнул, что Силы обороны сейчас стараются максимально использовать захват зон инфильтрации и ведение войны с широким использованием дронов.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что на Александровском направлении наступательные действия Сил обороны продолжаются с конца января. По его словам, в ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя – в Запорожской.

Он добавил, что в это же время на Александровском направлении россияне атакуют в районах населенных пунктов Терново, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды.

