Дикий объяснил, как Украине реагировать на просьбы партнеров о том, куда не наносить удары в РФ

Он отмечает, что удары по российской нефтяной промышленности - это самое стратегическое решение, которое было принято в ходе военной кампании.

Нужно просто игнорировать призывы некоторых партнеров, чтобы Украина не наносила удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, в эфире Radio NV.

По его словам, удары по российской "нефтянке" - это самое стратегическое, что было в военной кампании. При этом он добавил, что на сегодняшний день уже "обнулено" 40% российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Дикий подчеркивает, что такие удары приближают победу Украины, а некоторым партнерам на это "глубоко наплевать", потому что они хотят, чтобы "Путин не победил, но и чтобы Украина не выиграла".

Видео дня

По его словам, их гораздо больше интересуют внутренние дестабилизационные процессы, происходящие из-за роста цен на топливо. Он отмечает, что здесь вопрос не к Украине, а необходимо было сделать все для того, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу начать абсолютно "безумную иранскую авантюру".

Дикий считает, что при безумном росте цен на нефть Украине нужно бить еще сильнее, чтобы Россия не смогла накачать мышцы. Он также подчеркнул важность украинских ударов по российскому оборонпрому:

"Он огромный, и то, что мы его не "вынесли" за год, - это нормально. Мы сосредотачиваемся на объектах, которые являются единичными, менее дублированными. Мы вычисляем заводы, которые трудно заменить, и выход из строя одного из них влияет на весь цикл. Мы сейчас дошли до производственных цепочек твердого ракетного топлива".

При этом он добавил, что это критический компонент, который вряд ли поставит России Китай, который хоть и помогает РФ, но не желает ей победы, потому что ведет свою игру.

"Ирану также не до РФ, потому что у них теперь каждая ракета на счету. Без твердого ракетного топлива россиянам будет очень трудно уже в ближайшие месяцы, когда иссякнут запасы готовых ракет", - добавил он.

При этом он отметил, что в РФ уже и сейчас ракеты по сути запускаются чуть ли не сразу после схода их с конвейера.

Рекомендации партнеров о том, куда не бить в РФ

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что иностранные партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

По его словам, Украина получает "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары, однако он не уточнил, какие именно страны выступили с такой просьбой.

Буданов не уточнил, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на просьбы партнеров. В то же время он выразил надежду, что конфликт вокруг Ирана в ближайшее время может завершиться.

