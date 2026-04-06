'Простая случайность': почему стоит посмотреть лауреата 'Золотой пальмовой ветви'

Также фильм иранского режиссера-диссидента Джафара Панаги получил две номинации на "Оскар-2026".

16 апреля 2026 года в украинский прокат выходит политический триллер "Простая случайность" (It Was Just an Accident) – новый фильм режиссера-диссидента Джафара Панаги, который уже успел собрать высшие фестивальные награды и попасть в списки лучших фильмов прошлого года.

Это история о памяти, мести и границах справедливости, которая держит в напряжении до последнего кадра. УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" расскажет, почему ее стоит увидеть на больших экранах.

Триумф в Каннах

Мировая премьера "Простой случайности" состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где картина получила главную награду – "Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм.

Для Джафара Панаги это не просто очередное фестивальное признание, а подтверждение его уникального статуса автора, который десятилетиями формирует политическое кино мирового уровня. Канны традиционно отмечают смелые и актуальные высказывания, и победа этого фильма лишь подчеркивает, насколько точно он попал в нерв времени.

Фильм, снятый вопреки системе

Джафар Панаги – один из самых известных режиссеров-диссидентов современности. Его неоднократно осуждали и заключали в тюрьму за "антиправительственную пропаганду", а часть своих работ он вынужден был снимать тайно, вопреки официальным запретам на профессию.

"Простая случайность" стала первой за много лет картиной, созданной без прямого запрета, хотя и без официальных разрешений. В то же время критики отмечают, что новая работа Панаги звучит еще прямее и жестче, чем его предыдущие фильмы.

В разгар "оскаровской" кампании, в декабре 2025 года, иранские власти заочно приговорили режиссера к году заключения, что только усилило внимание к фильму и контексту его создания. Кроме того, Панаги – четвертый в истории кино режиссер-лауреат главных призов трех главных кинофестивалей мира: Венецианского (за фильм "Круг"), Берлинского (за "Такси") и Каннского (за фильм "Простая случайность").

Моральная дилемма с максимальным напряжением

В центре сюжета – автомеханик, который случайно узнает своего тюремного мучителя в водителе после аварии. Единственная деталь, которая выдает мучителя, – это звук протеза, ведь лицо герой никогда не видел. Мужчина решает похитить подозреваемого, а после этого отправиться на поиски других бывших заключенных режима, чтобы подтвердить его личность.

Это путешествие превращается в серию сложных выборов, где вопросы вины, справедливости и мести постоянно смещают границы дозволенного. Именно это внутреннее напряжение и делает фильм триллером об опыте травмы и памяти.

Две номинации на "Оскар"

Фильм получил сразу две номинации на премию "Оскар", а именно в категориях "Лучший международный полнометражный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Попадание в такие номинации свидетельствует о сильной режиссуре и мощной драматургической основе. Несмотря на то, что картина не завоевала награду, ее высоко оценили киноакадемики за напряженный сюжет и сложное авторское высказывание.

Один из главных фильмов года

Лента вошла в списки лучших фильмов 2025 года по версии ведущих мировых СМИ – BBC, The New York Times, Associated Press, The Economist, The Guardian, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Variety, Vogue и других.

Критики называют ее ярким политическим триллером, смелой и порой ироничной реакцией на репрессивную систему и увлекательной моральной историей.

Так, профильное издание Variety пишет: "Джафар Панаги уже не тот режиссер, каким он был когда-то: из сдержанного гуманиста он превращается в открытого критика иранского режима". В то же время в рецензии журнала The New Yorker отмечается, что новый фильм режиссера "не заинтересован в использовании кода: это Панаги в своей самой прямой, самой захватывающей и самой яростной политической форме".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

