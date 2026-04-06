Японский проект 'Лунное кольцо' обещает человечеству бесконечное электричество

Луна может стать гигантской батарейкой для нашей планеты.

Более десяти лет назад японская строительная компания обнародовала план создания массивного пояса солнечных панелей вокруг экватора Луны. Концепция под названием "Лунное кольцо" (Luna Ring) должна протянуться на 10 943 километра и генерировать бесперебойную солнечную энергию без каких-либо проблем с погодой или темнотой, которые мешают наземным установкам.

Сначала проект привлек мало внимания, но после ядерной катастрофы на "Фукусиме-дайити" в марте 2011 года Япония внезапно проявила гораздо более острый интерес к альтернативным источникам энергии, пишет The Daily Galaxy. Цифры трудно игнорировать. Корпорация Shimizu, фирма, стоящая за предложением, заявила, что наземные солнечные панели могут генерировать лишь одну двадцатую часть энергии, производимой эквивалентной установкой в космосе.

На лунном экваторе нет атмосферы, блокирующей солнечный свет, нет облаков и нет ночи на освещенной стороне, а значит, система могла бы работать непрерывно круглосуточно.

Тэцудзи Ёсида, президент группы космического консалтинга CSP Japan в составе Shimizu, подчеркнул, что если бы вся энергия от лунных панелей достигла Земли, больше никогда не возникло бы необходимости сжигать уголь, нефть или биомассу.

Как энергия передается с Луны в ваш дом

"Лунное кольцо" решает базовую проблему наземной солнечной энергетики – прерывистость. На Земле солнечные фермы перестают производить энергию ночью и теряют эффективность в облачную погоду, но на Луне практически нет атмосферы, а значит, ничто не блокирует солнечные лучи. Вдоль лунного экватора та или иная сторона всегда залита солнечным светом, что обеспечивает круглосуточную генерацию.

Вот как энергия будет совершать свой путь: солнечные элементы на лунном экваторе преобразуют свет в электричество, а встроенные кабели передают эту мощность на видимую сторону Луны – ту грань, которая всегда обращена к Земле. Там передающие устройства преобразуют электричество в микроволновые лучи и высокоэнергетические лазеры, направленные на приемные станции на земле.

На Земле специализированные антенны, называемые ректеннами, улавливают микроволны и преобразуют их обратно в электричество для энергосети. Согласно проектной документации Shimizu, система также могла бы использовать энергию для производства водородного топлива для хранения и транспортировки. Цель – полный уход от ископаемого топлива к обществу, основанному на водороде.

Роботы и лунная пыль - план строительства, не имеющий аналогов

Строить что-либо на Луне чрезвычайно трудно, поэтому Shimizu планирует полагаться почти исключительно на роботов. Эти машины будут телеуправляемыми с Земли 24 часа в сутки, выполняя такие задачи, как выравнивание грунта, выемка лунной коры и сборка оборудования. Небольшая группа астронавтов будет поддерживать роботов на месте, но люди будут играть второстепенную роль.

При строительстве также будут максимально использоваться лунные ресурсы, что снизит потребность в доставке материалов с Земли. Лунная почва представляет собой оксидное соединение, и, импортируя водород с Земли, рабочие могли бы производить воду и кислород из лунной поверхности. Ту же почву можно превратить в бетон, керамику, стекловолокно и даже в сами солнечные элементы.

Предложение Shimizu включает самоходные производственные заводы, которые будут перемещаться вдоль лунного экватора, изготавливая солнечные элементы из местных материалов и устанавливая их по ходу движения. Ширина солнечного пояса будет варьироваться от нескольких километров до 400 километров в самой широкой точке, опоясывая всю окружность Луны. Транспортный маршрут вдоль экватора будет служить для перевозки строительных материалов, а под ним будут проложены силовые кабели.

Проблема стоимости, которую никто не решил

При всей своей амбициозности "Лунное кольцо" сталкивается с одним непреодолимым препятствием: деньгами. Масанори Комори, экономист Института экономики энергетики Японии, отметил, что лунная солнечная энергия звучит хорошо в теории, но стоит слишком дорого. Он высказал мнение, что Японии следует сосредоточиться на более реалистичных альтернативах, таких как геотермальная энергия, которая уже доступна и обходится гораздо дешевле в разработке.

Сам Ёсида признал, что у него нет конкретной оценки стоимости проекта. Требуемые технологии всё еще находятся в стадии исследований, включая способность передавать гигаватты энергии через 384 400 километров космического пространства с филигранной точностью. Передача микроволн и лазеров потребует установки маяков на Земле для обеспечения точного попадания лучей в приемные станции – подвиг, который никогда не предпринимался в таком масштабе.

Несмотря на эти препятствия, в предложении Shimizu утверждается, что все базовые ингредиенты уже существуют. Солнечный свет бесплатен, солнечные панели – зрелая технология, а микроволны и лазеры хорошо изучены. Задача состоит в том, чтобы масштабировать всё до беспрецедентной степени и сделать это на поверхности другого мира.

Статус "Лунного кольца" сегодня

Согласно документам 2011 года, "Лунное кольцо" оставалось концептуальным проектом мечты на официальном сайте Shimizu. Компания не обеспечила финансирование, не получила официальной поддержки от космических агентств, таких как JAXA или NASA, и не имела графика активной разработки. Предложение было представлено на сайте Лунного научного института НАСА, но не вызвало особого интереса за его пределами.

Катастрофа на Фукусиме временно изменила ход дискуссии. Поскольку 54 ядерных реактора вырабатывали 30 процентов энергии в Японии, и более половины из них были остановлены после аварии, японская общественность и правительство стали более открыты для необычных альтернатив. Ёсида заметил, что его план затих на год, прежде чем внезапно привлек внимание после землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Никакие публичные обновления от Shimizu не вывели проект за стадию предложения. Ёсида сохраняет уверенность. "Если мы сможем продолжить исследования, – заявил он, – мы думаем, что есть огромный шанс, что это станет реальностью".

