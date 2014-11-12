С депутатов в Украине снимут неприкосновенность, а выборы будут проводить по открытым спискам
Участники коалиционных переговоров договорились относительно проведения выборов по открытым спискам и снятия депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, во время консультаций относительно формирования коалиции представитель “Народного фронта” Леонид Емец отметил, что завтрашнее заседание будет касаться судебной реформы, реформы правоохранительных органов, конституционной реформы, выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления.
“Хотя коалиционное соглашение еще не подписано, но есть абсолютное понимание и согласие всех субъектов относительно того, что следующий избирательный закон должен быть законом об открытых избирательных списках. Потому что тот закон, который есть сегодня, он несовершенен и допускает возможности для фальсификаций”, - сказал он.
Емец отметил, что речь идет о пропорциональной системе с открытыми избирательными списками. “Это означает, что люди сами будут выбирать место конкретного депутата в списке политической партии”, - сказал Емец.
Относительно местных выборов, отметил он, обсуждалась позиция о двухтуровых выборах глав крупнейших городов страны.
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В свою очередь представитель “Блока Петра Порошенко” Николай Томенко отметил, что для Верховной Рады “состоятся выборы по пропорциональной системе, по открытым партийным спискам”. “В скобках - что означает голосование за конкретных представителей политической партии”, - добавил он.
Отвечая на вопрос, договорились участники переговоров по поводу вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, Томенко сказал: “Договорились”.
В то же время, отметил он, происходит дискуссия относительно “политического иммунитета или политической защиты”.
“Имеется в виду, что когда речь идет об открытии уголовного дела за коррупционные действия и так далее, - здесь вопросов нет... А когда речь идет о политической деятельности, мы считаем, что здесь депутата надо подстраховать, чтобы его не арестовывали за то, что он митинг возле Верховной Рады собрал”, - сказал Томенко.