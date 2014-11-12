Обнародованы принципы формирования новой коалиции в Раде

02:54, 12 ноября 2014
Политика
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Участники коалиционных переговоров от 5 политических сил, которые преодолели 5-процентный барьер, согласовали протокол, который предусматривает принципы формирования коалиции и правительства.

Фото УНИАН

Согласно тексту протокола, обнародованного 11 ноября, субъекты переговоров согласовали, что коалиционное соглашение будет содержать три раздела: общие положения (принципы), регламент деятельности коалиции, направления деятельности (содержание реформ: краткосрочные (приоритетные) и среднесрочные), сообщает 5 канал.

Согласно документу, коалиционное соглашение будет составлять основу для программы деятельности будущего правительства.

Относительно членства в будущей коалиции в протоколе указано, что к участию в коалиции (которую формируют "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Самопомич") приглашены также Радикальная партия Олега Ляшко и партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

"Членами будущей коалиции не могут быть представители политического объединения "Оппозиционный блок" и депутаты, которые голосовали за "диктаторские законы 16 января", - указано в протоколе.

Кроме того, во время консультаций участники переговоров изъяли из документа пункт, который предусматривает, что внефракционные депутаты могут быть участниками коалиции только в соответствии с отдельным решением совета коалиции. Такие депутаты не будут входить в совет коалиции.

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Как пояснила журналистам участница переговоров, кандидат в депутаты от "Народного фронта" Виктория Сюмар, для того, чтобы внефракционные депутаты могли войти в коалицию, им необходимо вступить в одну из фракций-участниц коалиции.

Кроме того, протокол предусматривает, что руководящими органами коалиции является собрание коалиции и совет коалиции.

От каждой фракции в состав совета коалиции входит три представителя, один из которых должен быть главой фракции.

Каждая фракция в раде коалиции имеет один голос.

"Совет коалиции принимает решения 3/4 голосов. Должен быть определен перечень вопросов, решение по которым принимается консенсусом", - отмечено в документе

Относительно принципа формирования состава Кабинета Министров в протоколе предусмотрено: "Премьер-министр формирует состав правительства на основе консультаций с парламентской коалицией и несет персональную ответственность за его работу. Лица не могут быть назначены на должности по квотному принципу".

Кроме того, документ предусматривает, что министры сами подбирают себе заместителей.

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