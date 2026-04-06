Что произойдет с организмом, если ежедневно есть черный шоколад: диетолог раскрыла подробности

Черный шоколад считается одним из самых полезных видов и пользуется большой популярностью.

Многие люди время от времени любят полакомиться чем-нибудь вкусным, и шоколад – это именно то, что нужно, чтобы удовлетворить любое желание сладкого. Real Simple рассказало, является ли шоколад с точки зрения питания разумным выбором для ежедневного употребления.

Издание сообщило, что если выбор стоит между молочным и черным шоколадом, то стоит выбрать последний. Объясняется, что черный шоколад содержит меньше добавленного сахара и больше питательных веществ, таких как антиоксиданты.

В то же время в статье указывается, что и молочный, и черный шоколад изготавливаются из какао, которое получают из растения какао.

"Хотя оба вида проходят обработку, черный шоколад снова выигрывает, поскольку он подвергается минимальной обработке по сравнению с молочным шоколадом", – добавляет издание.

Черный шоколад, который многие считают одним из самых полезных видов шоколада, пользуется большой популярностью, поскольку позволяет удовлетворить желание сладкого и одновременно обеспечивает организм полезными питательными веществами.

Как сообщает издание, отличительной чертой черного шоколада от других сортов является более высокая концентрация, а именно не менее 50%, какао-сухого вещества. Кроме того, черный шоколад, как правило, не содержит вообще или содержит в небольшом количестве коровье молоко и имеет меньшее содержание добавленного сахара.

"Более высокое содержание какао означает больше антиоксидантов, защищающих сердце, и меньше добавленного сахара в плиточке шоколада", – поделилась диетолог Шери Гау.

Она рекомендует выбирать черный шоколад с содержанием какао-субстанции не менее 70%. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), такой вид и такое количество черного шоколада содержат следующие питательные вещества:

Калории: 170;

Углеводы: 13 г;

Клетчатка: 3,09 г;

Сахар: 6,8 г;

Жиры: 12,1 г;

Белки: 2,21 г;

Магний: 64,6 мг;

Цинк: 0,938 мг;

Железо: 3,37 г;

Кофеин: 22,7 г.

Как отмечает Гау, ссылаясь на исследование 2024 года, благодаря высокому содержанию мощных антиоксидантов, таких как флаванолы, черный шоколад может обладать определенными кардиопротекторными свойствами.

"У бегунов-мужчин, которые в течение двух недель употребляли 50 граммов черного шоколада, наблюдалось улучшение артериального давления и общей функции артерий", – отметила диетолог.

Кроме того, издание добавило, что некоторые исследователи даже считают черный шоколад функциональным продуктом питания. Это означает, что благодаря высокой антиоксидантной активности он может снижать риск развития определенных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак.

"Употребление 30 граммов черного шоколада в день положительно влияет на здоровье, особенно если он заменяет другие сладкие лакомства", – отметила Гау.

Она объяснила, что это связано с тем, что в нем содержатся антиоксиданты, витамины и минералы. В то же время диетолог советует употреблять черный шоколад в умеренных количествах, как и другие сладости.

"Порции черного шоколада следует контролировать и сочетать с полезными продуктами, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий и сахара", – советует Гау.

Издание отмечает, что в черном шоколаде содержится кофеин, к которому у некоторых людей может быть повышенная чувствительность. Стоит знать, что чем темнее шоколад, тем выше содержание кофеина.

