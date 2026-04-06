Погода ухудшается: в Украину идет похолодание с дождями и мокрым снегом

Ближайшая неделя не порадует украинцев погодой. По всей старне пройдут дожди, местами с грозами и мокрым снегом, ветер усилится, а температура снизится до +4°...+7°. По ночам в середине недели ожидаются заморозки до -3°. По конец недели температура чуть повысится, но дожди и ветер все равно будут. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже в начале недели, 6 апреля, украинцы ощутят изменение погоды. День будет ветреный и практически везде, кроме юго-востока, пройдут дожди. На западе и севере ожидается +11°...+15°, на остальной территории еще будет очень тепло, +17°...+20°.

Во вторник, 7 апреля, небольшие дожди пройдут уже по всей Украине. Температура снизится до +8°...+11°, на юге и востоке термометры покажут на пару градусов больше, +11°...+13°.

В среду, 8 апреля, уже по всей стране ожидается от +8° до +11°, только на Закарпатье - до +12°. Будет облачно с прояснениями, практически повсеместно покапают небольшие дожди.

В середине недели, 9 апреля, похолодание в Украине усилится. Днем ожидается +4°...+8°, на юге и местами на востоке - до +9°...+12°. Ночью в большинстве областей похолодает до -1°...+3°. Небольшие дожди продолжатся.

Перед выходными, 10 апреля, в Украине днем ожидается от +4° до +9°, только на крайнем востоке будет на пару градусов теплее. Ночью заморозки до -3°. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями.

На выходных температура может повыситься на пару градусов, но все равно на западе страны будет холоднее всего. Дожди продолжатся, на юге и местами в центральных областях осадки усилятся, а на западе страны есть вероятность мокрого снега.

Вас также могут заинтересовать новости: