В России призвали Трампа прекратить ультиматумы в адрес Ирана: что сказал Лавров

Трамп предъявил Ирану бескомпромиссный 48-часовой ультиматум, но в РФ посоветовали ему так не действовать.

На фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, наполненного нецензурной бранью в адрес Ирана, Россия посоветовала Вашингтону вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 апреля в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Вашингтону следует отказаться от "языка ультиматумов".

Комментарии Лаврова последовали после того, как Трамп пригрозил взорвать иранские электростанции и мосты, если страна не откроет жизненно важный Ормузский пролив, пишет Wion. Лавров и Аракчи также призвали Вашингтон прекратить "незаконные атаки на гражданскую инфраструктуру", такую как атомная электростанция в Бушере, где российские специалисты работали в качестве техников.

"Российская сторона выразила надежду, что усилия, предпринимаемые рядом государств по деэскалации напряженности вокруг Ирана, увенчаются успехом", – отметила Москва в отчете о беседе Лаврова с Аракчи. В документе подчеркивалось, что этому "способствовал бы отказ Соединенных Штатов от языка ультиматумов и возвращение ситуации в переговорное русло".

В субботу Москва эвакуировала своих 198 сотрудников с АЭС в Бушере вскоре после того, как американо-израильский снаряд упал вблизи объекта, пишет СМИ.

Риторика Трампа

Трамп 5 апреля ужесточил свою риторику, пообещав нанести беспрецедентные удары по иранской энергетической инфраструктуре, провозгласив, что вторник в Иране станет "днем электростанций и днем мостов в одном флаконе", и предупредив, что "ничего подобного еще не было".

Он выставил иранцам ультиматум с использованием нецензурных выражений в посте на Truth Social и, судя по всему, назначил вторник последним сроком, предупредив, что иранцы будут "жить в аду".

"Откройте, бл**ь, пролив, вы, сумасшедшие убл*дки, или вы будете жить в аду – просто смотрите! Хвала Аллаху", – написал он.

Тем не менее, американский лидер также выразил мнение, что существует "хороший шанс" достичь соглашения с Ираном. Он предупредил: "Если они не заключат сделку, и быстро, я рассматриваю возможность взорвать все к чертям и забрать нефть под контроль".

