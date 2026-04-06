Участие Украины в МКС: адвокат Алексей Шевчук заявил о потребности в специалистах

Суду в Гааге нужны аналитики, переводчики и специалисты по OSINT, а не только судьи и прокуроры.

Украине необходимо создать центр подготовки специалистов для работы в Международном уголовном суде (МУС), поскольку в настоящее время стране не хватает кадров по востребованным направлениям. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью партнера, пресс-секретаря АО Barristers Алексея Шевчука изданию "ЗіБ".

Украине не хватает специалистов для МУС

Как отметил Алексей Шевчук, Украина должна изменить подход к своей роли в международных институтах, в частности в контексте работы в Международном уголовном суде, и сосредоточиться не только на получении поддержки, но и на формировании собственной экспертизы.

"Мы привыкли думать, что государство – это абстрактная институция, которая нам что-то должна. Но ситуация с МУС показывает совершенно иную логику: сегодня вопрос "что Украина может дать миру?" актуален как никогда", – заявил адвокат.

По его словам, речь идет не только о политической поддержке или дипломатическом участии, а прежде всего о кадровом потенциале.

"Украина должна предложить системную экспертизу и профессиональных людей, способных эффективно работать в структуре МУС", – высказал он свое мнение.

Шевчук отметил, что структура МУС нуждается в широком круге специалистов в различных направлениях, а не только в судьях и прокурорах.

Есть должности координаторов по вопросам OSINT, лингвистических аналитиков, финансовых экспертов, специалистов по управлению доказательствами, даже специалистов по киберразведке. В то же время в Украине количество таких кадров ограничено.

"Если наберется десять человек, готовых завтра работать в Гааге, – это будет оптимистичный прогноз", – подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что уже имеющийся в Украине опыт сотрудничества с Европейским судом по правам человека лишь частично может быть полезен, поскольку МУС имеет иную процессуальную логику и требования к работе с доказательствами и международным уголовным правом.

"Суд требует практических навыков работы с международным уголовным процессом, понимания военных операций, языковой компетенции на уровне технического перевода международной терминологии. Это высокоспециализированная среда", – пояснил Шевчук.

Каким должен быть Центр подготовки кадров для Гааги

Для решения кадрового дефицита Шевчук предложил создать в Украине специализированный Центр подготовки специалистов для международных судебных институтов, прежде всего МУС.

По его словам, такой центр должен охватывать несколько направлений:

программу подготовки юристов-практиков (следователи, прокуроры, адвокаты);

обучение для технического и аналитического персонала – например, специалистов OSINT, менеджеров по доказательствам, переводчиков, аудиторов данных;

блок языковой и этической подготовки, адаптированный под стандарты Гааги.

Шевчук обратил внимание, что Украина имеет академическую базу для запуска подобной инициативы, однако ее нужно совместить с практической подготовкой кадров.

"Профессора Сенаторова, Гутник, Пашковский – это ученые, на которых можно опираться. Но и ученым нужна команда, способная завтра интегрироваться в практическую деятельность суда", – говорит адвокат.

Он привел пример Канады, где функционирует специализированный центр подготовки специалистов для международных трибуналов (Canadian Centre for International Justice), сотрудничающий с Гаагской академией и международными прокурорскими группами. Украина может создать аналогичную модель.

"Украине нужно нечто подобное – с партнерством между университетами, правительственными структурами и самим МУС. Это может быть совместная инициатива Министерства юстиции, МИД, академических институтов и общественных организаций", – считает Алексей Шевчук.

По мнению адвоката, международное уголовное право в ближайшие десятилетия станет одним из ключевых направлений глобальной политики, поэтому присутствие Украины в этой сфере будет зависеть от наличия подготовленных специалистов.

Это не вопрос престижа, это вопрос компетентности, объясняет он, ведь либо Украина будет готовить собственных специалистов, либо за нас это будут делать другие.

"Быть представленным в системе международного правосудия – значит не только подписать ратификационные документы, но и уметь там работать", – резюмирует Шевчук.

